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Премьер Испании призвал каталонцев не голосовать за сепаратистов на досрочных выборах

Премьер Испании призвал каталонцев не голосовать за сепаратистов на досрочных выборах

Киев  •  УНН

 • 8893 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал каталонцев не поддерживать сепаратистов на внеочередных выборах в региональный парламент в декабре, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Выступая 12 ноября в Барселоне на заседании возглавляемой им Народной партии, Рахой призвал "молчаливое большинство" "превратить свой голос на голосование".

Рахой посещает Каталонию впервые с тех пор, как его правительство ввело прямое правление в регионе две недели назад.

Испанские власти задержали нескольких каталонских лидеров из-за решения местных властей об одностороннем провозглашении независимости в прошлом месяце. Им грозят обвинения, в частности, в беспорядках и злоупотреблениях государственными средствами.

По оценкам полиции, около 750 000 демонстрантов вышли на улицы Барселоны 11 ноября, чтобы требовать освобождения политиков из-под стражи.

Напомним, Мариано Рахой прибыл в Барселону в воскресенье в 11.00, чтобы показать поддержку кампании собственной партии "Народная партия" накануне досрочных региональных выборов, которые состоятся в следующем месяце.

Премьер только посетит презентацию кандидата от своей партии, которая состоится в гостинице, и не будет делать публичных выступлений в городе.

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