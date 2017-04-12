Прем'єр доручив А.Авакову притягнути до кримінальної відповідальності винних у вибуху на шахті "Степова"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову притягнути до кримінальної відповідальності винних у вибуху на шахті "Степова", а Міністру енергетики і вугільної промисловості - звільнити керівників шахт, де виявлені порушення. Про це він заявив в ході засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Я б просив Арсена Борисовича Авакова, будь-ласка дуже жорстко поставити це питання на контроль, щоб довели до логічного завершення і кожен поніс за це відповідальність (за трагедію на шахті "Степова"- ред.)...Міністра внутрішніх справ я прошу довести цю справу до логічного завершення, до притягнення до кримінальної відповідальності горе-керівників",- сказав В.Гройсман.
Він підкреслив, що дії керівників, які допустили вибух мають бути "жорстко кваліфіковані".
"Переконаний, що треба посилювати державний контроль у цій сфері. Але тут треба сказати про те, а кого ми тримаємо на роботі? Керівників державних шахт, управлінь, вони чим займаються кожного дня?",- сказав В.Гройсман.
Він закликав Міністра енергетики і вугільної промисловості терміново звільнити керівників шахт і управлінь, на яких були виявлені порушення.
"Проведіть, поставте нормальних людей туди. Подонки мені там не потрібні... терпіти керівників, які не можуть дати раду собі і не можуть зрозуміти, що відбувається, я не буду, і це ваша персональна відповідальність, міністр (І.Насалик - ред.)...Позвільняти негайно їх всіх звідти",- сказав В.Гройсман.
Він підкреслив, що на 26 квітня має бути розроблені системні пропозиції по запобіганню трагедій на шахтах.
Нагадаємо, 2 березня о 12:46 у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" на горизонті 550 м, в 119-у конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.