Премьер поручил А.Авакову привлечь к уголовной ответственности виновных во взрыве на шахте "Степная"

"Я бы просил Арсена Борисовича Авакова, пожалуйста очень жестко поставить этот вопрос на контроль, чтобы довели до логического завершения и каждый понес за это ответственность (за трагедию на шахте "Степная" - ред.) ... Министра внутренних дел я прошу довести это дело до логического завершения, до привлечения к уголовной ответственности горе-руководителей ", - сказал В.Гройсман.

Он подчеркнул, что действия руководителей, которые допустили взрыв должны быть "жестко квалифицированные".

"Убежден, что надо усиливать государственный контроль в этой сфере. Но здесь надо сказать о том, а кого мы держим на работе? Руководителей государственных шахт, управлений, они чем занимаются каждый день?", - сказал В.Гройсман.

Он призвал министра энергетики и угольной промышленности срочно уволить руководителей шахт и управлений, на которых были выявлены нарушения.

"Проведите, поставьте нормальных людей туда. Подонки мне там не нужны ... терпеть руководителей, которые не могут справиться с собой и не могут понять, что происходит, я не буду, и это ваша персональная ответственность, министр (И.Насалик - ред .) ... поувольнять немедленно их всех оттуда ", - сказал В.Гройсман.

Он подчеркнул, что на 26 апреля должно быть разработаны системные предложения по предотвращению трагедий на шахтах.

Напомним, 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м, в сто девятнадцатый конвейере результате взрыва произошло обрушение горной породы.