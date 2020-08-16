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Прем'єр Чехії про допомогу РФ Мінську: не можна, щоб у Білорусі повторився наш сценарій 1968 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Євросоюз зобов’язаний підбадьорити білорусів, щоб вони не побоялися зробити оксамитову революцію на кшталт тієї, яка сталася в Чехословаччині в 1989 році, заявив у своєму акаунті в Twitter прем’єр Чехії Андрій Бабіш, передає УНН.

“У Білорусі не повинно статися те, що у нас в 1968 році. Євросоюз повинен діяти. Повинен підбадьорити білорусів, щоб вони не побоялися здійснити оксамитову революцію по моделі листопад 1989 р/ Саме тому я приймаю в цьому активну участь, свою роль мають відігравати також держави V4 і країни Балтії”, — заявив Бабіш.

Чеський прем’єр повернувся до теми докладніше під час свого регулярного недільного відео послання.

“Хтось від імені Євросоюзу повинен вести переговори з президентом (Володимиром) Путіним. Не можна допустити, щоб в Білорусі сталося щось подібне як в Криму або в Празі 1968 р. Ці побоювання присутні”.

За словами Бабіша важливо, щоб Європа реагувала швидко. Чеський прем’єр заявив, що він раніше обговорював ситуацію з низкою європейських лідерів, з німецьким канцлером Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном, а також главою угорського уряду Віктором Орбаном. Бабіш далі зазначив, що ще буде говорити на цю тему з прем’єром Польщі Матеушем Моравецкім.

V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968. Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Proto se v tom angažuju a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli. Víc v hlášení.

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 16, 2020

“Думаю, що Вишеградська четвірка (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) повинна зіграти ключову роль, так як наші колеги із Заходу не пройшли через це. Через 1968 рік, оксамитову революцію. Я думаю, ми повинні білорусів в цьому плані підтримати”, — продовжив чеський прем’єр, підкресливши також, що держава знаходиться на кордоні Шенгенського простору.

Ситуацію в Білорусі Бабіш назвав серйозною. “Не в моєму стилі надавати на кого-то тиск, але Білорусь — це інша справа. Те, що там відбувається — це катастрофа”, — сказав прем’єр Чехії.

Čau lidi. Jsem zpět! Hlášení. Asi sledujete Bělorusko. Nesmí se tam stát to, co u nás v roce 1968. Evropská unie musí být AKČNÍ! Pak pro @LudekStanek : Luďku, i dneska mám plno papírů a budou i miliardy . Taky vám řeknu, které všechny schůzky mám zítra. https://t.co/L6y0VJ3xcp

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 16, 2020

Глава МЗС Чехії Томаш Петршічек, в свою чергу, написав, що позиція уряду ясна, і була викладена в мандаті для переговорів в рамках Європейської ради з міжнародних відносин.

#TZMZV : Ministr Petříček jednal s kolegy z EU o situaci v Bělorusku , dohodli se na cílených sankcích proti těm, kdo jsou odpovědní za násilí a nedemokratičnost prezidentských voleb . → https://t.co/depdMrXCW6

— MZV ČR (@mzvcr) August 14, 2020

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