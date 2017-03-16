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Прем'єр Британії: "зараз не час" для референдуму у Шотландії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що "зараз не час" для проведення другого ‎референдуму про незалежність Шотландії, передає УНН з посиланням на ВВС.

При цьому прем'єрка не зазначила, що виключає проведення такого референдуму взагалі ‎у майбутньому.

Нагадаємо, 13 березня, прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей розкритикувала спроби першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен організувати референдум щодо виходу країни зі складу Сполученого Королівства.

Як повідомляв УНН, Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен 13 березня попросила парламент провести наступного тижня голосування щодо другого референдуму про незалежність.

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