Премьер Британии: "сейчас не время" для референдума в Шотландии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "сейчас не время" для проведения второго референдума о независимости Шотландии, передает УНН со ссылкой на ВВС.
При этом премьер не сказала, что исключает проведение такого референдума вообще в будущем.
Напомним, 13 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала попытки первого министра Шотландии Николы Стерджа организовать референдум по выходу страны из состава Соединенного Королевства.
Как сообщал УНН, Первый министр Шотландии Никола Стерджен 13 марта попросил парламент провести на следующей неделе голосование по второму референдуму о независимости.