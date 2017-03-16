Премьер Британии: "сейчас не время" для референдума в Шотландии

При этом премьер не сказала, что исключает проведение такого референдума вообще в будущем.

Напомним, 13 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала попытки первого министра Шотландии Николы Стерджа организовать референдум по выходу страны из состава Соединенного Королевства.

Как сообщал УНН, Первый министр Шотландии Никола Стерджен 13 марта попросил парламент провести на следующей неделе голосование по второму референдуму о независимости.