Прем’єр Болгарії офіційно подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов подав подання про відставку до парламенту. Про це повідомляє у понеділок, 14 листопада, прес-служба болгарського уряду, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"У своєму листі до депутатів прем’єр-міністр заявив, що уряд буде продовжувати виконувати свої обов’язки до затвердження нового", - йдеться у заяві.
Відставка Б.Борисова та його уряду, ймовірно, спричинить позачергові вибори навесні.
Напередодні болгарський прем’єр заявляв, що подасть у відставку після поразки кандидатки від його партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" Цецки Цачевої на президентських виборах.
У другому турі перегонів, за даними на ранок понеділка, перемагає колишній керівник військово-повітряних сил, генерал-майор Румен Радев, відомий своїми пророійськими поглядами. Він має вступити на посаду 22 січня.