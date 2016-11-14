Премьер Болгарии официально подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подал представление об отставке в парламент. Об этом сообщает в понедельник, 14 ноября, пресс-служба болгарского правительства, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"В своем письме к депутатам премьер-министр заявил, что правительство будет продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового", - говорится в заявлении.
Отставка Б.Борисова и его правительства, вероятно, повлечет внеочередные выборы весной.
Накануне болгарский премьер заявлял, что подаст в отставку после поражения кандидата от его партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Цецки Цачевой на президентских выборах.
Во втором туре выборов, по данным на утро понедельника, побеждает бывший руководитель военно-воздушных сил, генерал-майор Румен Радев, известный своими пророссийскими взглядами. Он должен вступить в должность 22 января.