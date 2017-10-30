Прем'єр Бельгії прокоментував можливість притулку для Пучдемона
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель прокоментував можливість надання притулку відсторонений від посади глави уряду Каталонії Карлесу Пучдемону. Про це повідомляє УНН з посиланням на RTBF.
За його словами, подібне рішення "абсолютно не входить до порядку денного" керівництва країни.
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Він також закликав держсекретаря Бельгії з міграційної політики та питань надання притулку Тео Франкена, який виступив із заявою про можливий розгляд такої ініціативи, "не підливати масла у вогонь".
Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії розгляне справу про незаконність декларації про незалежність Каталонії. Голові уряду Каталонії Карлосу Пучдемону можуть висунути обвинувачення в заколоті.