Преміум-мережі АЗС знизили ціни на автогаз - моніторинг вартості пального

КИЇВ. 3 лютого. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 3 лютого, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,67 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.