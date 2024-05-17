Прем'єр Словаччини Фіцо переніс чергову операцію. Його стан залишається дуже серйозним

У Словаччині прем'єр-міністру Роберту Фіцо після замаху на нього зробили ще одну операцію, повідомила директор лікарні у Банській Бистриці, де перебуває очільник словацького уряду, Міріам Лапунікова, пише УНН з посиланням на Aktuality.sk.

Деталі

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк і директор лікарні Міріам Лапунікова повідомили про стан здоров'я прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який перебуває в лікарні імені Рузвельта в Банській Бистриці після замаху в середу.

Очільник Міноборони країни повідомив, що прем'єр-міністру зробили операцію, яка тривала менше двох годин. "Команда лікарів намагалася наблизити стан пацієнта до позитивного прогнозу", – пояснив Каліняк.

Він підкреслив, що стан Роберта Фіцо "стабільний, але все ще дуже серйозний", пише видання. "Однак втручання дозволило перевірити та залікувати вогнепальні рани", - додав він.

Директор лікарні у Банській Бистриці уточнила, що лікарі вирішили провести ще одну операцію на основі контрольної комп’ютерної томографії, щоб видалити некротичні тканини, які залишилися після вогнепального поранення. Стан Фіцо стабільний, він у свідомості та перебуває у відділенні анестезіології та реанімації (АРО).

За словами Каліняка, знадобиться ще кілька днів, щоб побачити стан здоров'я прем'єр-міністра країни. Він ще раз попросив терпіння та подякував медичному персоналу за турботу та громадськості за підтримку.

Каліняк нагадав, що робота країни не зупинена і всі процеси продовжують працювати. "Стан стабільний, пацієнт сьогодні також стабільний", – додав він.

Стан прем'єра Словаччини Фіцо залишається серйозним. Медичний консиліум має зібратися наступного тижня

Доповнення

Напад прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стався 15 травня у другій половині дня у місті Гандлова, що в центрі країни. Стрілок перебував у невеликій групі людей, яких Фіцо вийшов привітати, після виїзного засідання уряду у місцевому культурному центрі. Як повідомлялося, нападник зробив п'ять пострілів з близької відстані.