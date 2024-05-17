Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным

В Словакии премьер-министру Роберту Фицо после покушения на него сделали еще одну операцию, сообщила директор больницы в Банской Быстрице, где находится глава словацкого правительства, Мириам Лапуникова, пишет УНН со ссылкой на Aktuality.sk.

Детали

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк и директор больницы Мириам Лапуникова сообщили о состоянии здоровья премьер-министра Роберта Фицо, который находится в больнице имени Рузвельта в Банской Быстрице после покушения в среду.

Глава Минобороны страны сообщил, что премьер-министру сделали операцию, которая длилась менее двух часов. "Команда врачей пыталась приблизить состояние пациента к положительному прогнозу", - пояснил Калиняк.

Он подчеркнул, что состояние Роберта Фицо "стабильное, но все еще очень серьезное", пишет издание. "Однако вмешательство позволило проверить и залечить огнестрельные раны", - добавил он.

Директор больницы в Банской Быстрице уточнила, что врачи решили провести еще одну операцию на основе контрольной компьютерной томографии, чтобы удалить некротические ткани, которые остались после огнестрельного ранения. Состояние Фицо стабильное, он в сознании и находится в отделении анестезиологии и реанимации (АРО).

По словам Калиняка, понадобится еще несколько дней, чтобы увидеть состояние здоровья премьер-министра страны. Он еще раз попросил терпения и поблагодарил медицинский персонал за заботу и общественность за поддержку.

Калиняк напомнил, что работа страны не остановлена и все процессы продолжают работать. "Состояние стабильное, пациент сегодня также стабилен", - добавил он.

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Дополнение

Нападение премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая во второй половине дня в городе Гандлова, что в центре страны. Стрелок находился в небольшой группе людей, которых Фицо вышел поздравить, после выездного заседания правительства в местном культурном центре. Как сообщалось, нападавший произвел пять выстрелов с близкого расстояния.