Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  10466 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  25258 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  49070 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  106156 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  132660 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124578 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118209 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  167895 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64792 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  162094 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным

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Министр финансов рассказал о мерах для стабилизации бюджета

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Партизаны обнаружили ключевой инженерный объект Черноморского флота рф: что известно

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рф наращивает интенсивность огня по территориям, приближенных к линии боевых действий на Запорожье

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россияне намеренно нагнетают вокруг темы переговоров с Украиной, чтобы меньше стран присоединились к Саммиту мира - Кулеба

россияне намеренно нагнетают вокруг темы переговоров с Украиной, чтобы меньше стран присоединились к Саммиту мира - Кулеба

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Посевная-2024: в Украине засеяли более 90% запланированных площадей

Посевная-2024: в Украине засеяли более 90% запланированных площадей

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"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных

"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных

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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
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Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принять военнообязанных для обновления данных - директор департамента ЦПАУ

Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принять военнообязанных для обновления данных - директор департамента ЦПАУ

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В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

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Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

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Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  167895 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  162094 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  224212 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  244011 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  445136 просмотра

Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес очередную операцию после покушения, его состояние остается тяжелым, но стабильным.

Новости Мира •   •  6619 просмотра
Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным

Из оккупированной Херсонщины эвакуировали трех родных братьев и сестру

С временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию эвакуировали трех братьев и сестру в возрасте от 2 до 12 лет.

Общество •   •  8167 просмотра
Из оккупированной Херсонщины эвакуировали трех родных братьев и сестру

Министр финансов рассказал о мерах для стабилизации бюджета

Правительство мобилизовало около 420 миллиардов гривен на финансирование критически важных потребностей за счет таких мер, как перераспределение налогов, дивидендов и прибыли.

Экономика •   •  7189 просмотра
Министр финансов рассказал о мерах для стабилизации бюджета

Партизаны обнаружили ключевой инженерный объект Черноморского флота рф: что известно

Партизаны АТЕШ обнародовали данные о ключевом инженерном объекте Черноморского флота россии, расположенном под Бахчисараем, который активно использует средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи.

Война •   •  7668 просмотра
Партизаны обнаружили ключевой инженерный объект Черноморского флота рф: что известно

рф наращивает интенсивность огня по территориям, приближенных к линии боевых действий на Запорожье

россия усиливает артиллерийские обстрелы прифронтовых районов Запорожской области, осуществив 1 827 ударов с начала недели.

Война •   •  7467 просмотра
рф наращивает интенсивность огня по территориям, приближенных к линии боевых действий на Запорожье

россияне намеренно нагнетают вокруг темы переговоров с Украиной, чтобы меньше стран присоединились к Саммиту мира - Кулеба

По словам Кулебы, россияне намеренно распространяют дезинформацию о тайных переговорах с Украиной, чтобы помешать странам присоединиться к предстоящему Мирному саммиту.

политика •   •  7619 просмотра
россияне намеренно нагнетают вокруг темы переговоров с Украиной, чтобы меньше стран присоединились к Саммиту мира - Кулеба

Посевная-2024: в Украине засеяли более 90% запланированных площадей

В Украине уже засеяно более 11 миллионов гектаров яровых культур, что составляет более 90% от запланированной посевной площади, причем кукуруза, ячмень, пшеница, овес, горох, гречиха и просо являются основными культурами, выращиваемыми в разных регионах.

Экономика •   •  7656 просмотра
Посевная-2024: в Украине засеяли более 90% запланированных площадей

"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных

Министерство обороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, которые могут обновить свои учетные данные онлайн или офлайн в территориальных призывных участках или центрах предоставления административных услуг.

Общество •   •  7924 просмотра
"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным.

политика •   •  49070 просмотра
Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принять военнообязанных для обновления данных - директор департамента ЦПАУ

Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принимать военнообязанных для актуализации данных, начиная с 18 мая.

Общество •   •  7933 просмотра
Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принять военнообязанных для обновления данных - директор департамента ЦПАУ