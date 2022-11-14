"Прекрасний Дніпро": Міноборони заінтригувало відео з бійцями ЗСУ

Деталі

Коли і куди прямували українські бійці – наразі невідомо. Міноборони лише написало під відео: "Прекрасний Дніпро".

Beautiful Dnipro pic.twitter.com/SMpr97fpkZ

Додамо

Вранці 14 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram, що "новини будуть сонячні завдяки нашим героям".

Нагадаємо

11 листопада українські військові зайшли у Херсон.