"Прекрасний Дніпро": Міноборони заінтригувало відео з бійцями ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністерство оборони України опублікувало у Twitter відео, на якому українські військові на човнах пливуть Дніпром, передає УНН.
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Коли і куди прямували українські бійці – наразі невідомо. Міноборони лише написало під відео: "Прекрасний Дніпро".
Beautiful Dnipro pic.twitter.com/SMpr97fpkZ— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 13, 2022
Додамо
Вранці 14 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram, що "новини будуть сонячні завдяки нашим героям".
Нагадаємо
11 листопада українські військові зайшли у Херсон.