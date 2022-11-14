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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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"Прекрасний Дніпро": Міноборони заінтригувало відео з бійцями ЗСУ

"Прекрасний Дніпро": Міноборони заінтригувало відео з бійцями ЗСУ

Київ • УНН

 • 367925 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністерство оборони України опублікувало у Twitter відео, на якому українські військові на човнах пливуть Дніпром, передає УНН.

Деталі

Коли і куди прямували українські бійці – наразі невідомо. Міноборони лише написало під відео: "Прекрасний Дніпро".

Beautiful Dnipro pic.twitter.com/SMpr97fpkZ

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 13, 2022

Додамо

Вранці 14 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram, що "новини будуть сонячні завдяки нашим героям".

Нагадаємо

11 листопада українські військові зайшли у Херсон. 

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