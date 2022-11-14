"Прекрасный Днепр": Минобороны заинтриговало видео с бойцами ВСУ

Детали

Когда и куда направлялись украинские бойцы – пока неизвестно. Минобороны только написало под видео: "Прекрасный Днепр".

Beautiful Dnipro pic.twitter.com/SMpr97fpkZ

Добавим

Утром 14 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, что "новости будут солнечные благодаря нашим героям".

Напомним

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.