"Прекрасный Днепр": Минобороны заинтриговало видео с бойцами ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министерство обороны Украины опубликовало в Twitter видео, на котором украинские военные на лодках плывут по Днепру, передает УНН.
Детали
Когда и куда направлялись украинские бойцы – пока неизвестно. Минобороны только написало под видео: "Прекрасный Днепр".
Beautiful Dnipro pic.twitter.com/SMpr97fpkZ—Defense of Ukraine (@DefenceU) November 13, 2022
Добавим
Утром 14 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, что "новости будут солнечные благодаря нашим героям".
Напомним
11 ноября украинские военные зашли в Херсон.