Представництво ЄС радить продовжити громадські консультації щодо законопроекту про медіа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Представництво ЄС в Україні радить продовжити подальші громадські обговорення законопроекту про медіа. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Представництва ЄС в Україні опубліковану у Twitter.
“Ми підтримуємо прогрес щодо законопроекту про медіа в Україні № 2693 у відповідальному комітеті Верховної Ради та узгодження українського законодавства про ЗМІ згідно правил ЄС. Заохочуємо подальші громадські обговорення законопроекту та продовжуємо спільну роботу з Україною в обміні досвідом”, — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований законопроект “Про медіа”.
Як раніше повідомляв УНН, очільник Мінкульту Олександр Ткаченко заявляв, що законопроект про медіа потрібно ухвалити, але його треба зробити більш ліберальним та з визначенням поняття “мова ворожнечі”.