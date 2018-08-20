Представництво Президента в АРК: дітям політв'язнів видадуть закордонні паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. До кінця серпня цього року діти політв’язнів отримають документи державного зразка, а саме свідоцтва про народження, закордонні паспорти й інші документи. Про це повідомив на прес-конференції перший заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов, передає кореспондент УНН.
За інформацію Гданова, до представництва свого часу звернулася організація з Криму для того, щоб видати більше 100 дітям політв’язнів документи державного зразка.
"А це свідоцтво про народження, паспорт для виїзду за кордон тощо. На даний час можу сказати, що 6-7% залишилося для подачі в органи Державної міграційної служби. Решта вже отримали документи або на стадії отримання документів. Хочу сказати, що до кінця цього місця усі діти політв’язнів отримають документи державного зразка і ми будемо рухатися далі, щодо документування наших громадян", - сказав він.
Також Гданов розповів, що Державна міграційна служба України у Херсонській області має подвійне навантаження. Тобто, уточнив він, обслуговує громадян, які мешкають у Херсонській області, а також громадян з Криму. "Тому ми працюємо над тим, щоб було збільшено кількість ЦНАПів (у Херсоні – ред.)", - додав він.
Раніше у представництві Президента у Криму запропонували зупинити автобусне сполучення з РФ.