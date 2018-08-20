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Представительство Президента в АРК: детям политзаключенных выдадут загранпаспорта

Киев • УНН

 • 9460 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. К концу августа этого года дети политзаключенных получат документы государственного образца, а именно свидетельства о рождении, загранпаспорта и другие документы. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов, передает корреспондент УНН.

Представительство Президента в АРК: детям политзаключенных выдадут загранпаспорта

По информации Гданова, в представительство в свое время обратилась организация из Крыма для того, чтобы выдать более 100 детям политзаключенных документы государственного образца.

"А это свидетельство о рождении, паспорт для выезда за границу и др. В настоящее время могу сказать, что 6-7% осталось для подачи в органы Государственной миграционной службы. Остальные уже получили документы или на стадии получения документов. Хочу сказать, что к концу этого места все дети политзаключенных получат документы государственного образца и мы будем двигаться дальше, по документированию наших граждан", - сказал он.

Также Гданов рассказал, что Государственная миграционная служба Украины в Херсонской области имеет двойную нагрузку. То есть, уточнил он, обслуживает граждан, проживающих в Херсонской области, а также граждан из Крыма. "Поэтому мы работаем над тем, чтобы было увеличено количество ЦПАУ (в Херсоне - ред.)", - добавил он.

Ранее в представительстве Президента в Крыму предложили остановить автобусное сообщение с РФ.

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