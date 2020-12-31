Представництво НАТО в Україні назвало основні досягнення співпраці за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Яскравим досягненням 2020 року стало надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, а також продовження співпраці у реформуванні сектору безпеки та оборони нашої держави. Про це у привітанні заявив голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, передає УНН.
“Дорогі друзі. Цей рік був непростим для всіх нас. Але він вкотре показав важливість взаємної підтримки та співпраці. Яскравим досягненням цього року стало надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Також, не зважаючи на обмеження, наші радники продовжують працювати разом з українськими партнерами та підтримувати реформу сектору безпеки та оборони України”, - сказав Вінніков.
З його слів, в цьому році програми та проекти НАТО адаптувались до нових умов і перешлі у віртуальний простір.
“Я щиро вдячний усім нашим партнерам за співпрацю і від імені представництва НАТО бажаю усім щасливих новорічних та різдвяних свят”, - додав голова Представництва.
Нагадаємо, раніше сьогодні голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що рік, що минає, дав можливість по-іншому подивитись на багато речей та цінностей, які раніше нам здавались абсолютно простими та звичайними.