Представнику "Правого сектора" загрожує довічне за теракт у Мукачево
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт стосовно представника "Правого сектора" за скоєння терористичного акту у місті Мукачево Закарпатської області. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
"...03.12.2018 завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо раніше оголошеного у розшук та затриманого представника ДУК ВПР "Правий сектор", який упродовж 2014-2015 років у складі банди вчинив низку особливо тяжких та тяжких злочинів, у тому числі 11.07.2015 вчинив терористичний акт у м. Мукачево, що спричинило загибель людини та інших злочинів на території Львівської та Закарпатської областей", – йдеться в повідомленні.
Дії підозрюваного кваліфіковані за 15 статтями Кримінального кодексу України. Серед них – терористичний акт, незаконне позбавлення волі, захоплення заручників, розбій, погроза вбивством.
"За вчинення особливо тяжких злочинів передбачена кримінальна відповідальність у вигляді довічного ув’язнення та позбавлення волі на строк до 15 років, з конфіскацією майна", – уточнили у ГПУ.
Нагадаємо, 11 липня 2015 року у Мукачевому Закарпатської області на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес" сталася перестрілка за участю бійців "Правого сектору". Згодом представник "ПС" повідомив, що інцидент був пов'язаний із блокуванням контрабанди. У зв’язку з перестрілкою в Мукачевому прокуратурою розпочато розслідування за фактом створення злочинної організації та терористичного акту.
Крім того, раніше у цій справі до суду направили обвинувальні акти стосовно чотирьох представників "Правого сектору".