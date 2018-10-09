Представника "Арсеналу" визнано кращим гравцем та тренером туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 11 туру чемпіонату УПЛ та кращого тренера даного туру, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу УПЛ.
За підсумком голосування перемогу за кращого футболіста здобув нападник “Арсеналу-Києва” Сергій Гринь, який у матчі з “Ворсклою” зробив дубль. Він значно випередив півзахисника “Олександрії” Кирила Ковальця.
Нагорода кращому тренерові також дісталася представнику “канонірів” В’ячеславу Грозному. Спеціаліст, який дебютував на посту, отримав середній бал 4,6.
Додамо, що “Арсенал” попри звитягу над “Ворсклою” має 7 очок та знаходиться на дні турнірної таблиці.