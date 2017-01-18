Представники У.Супрун агітували нардепів не приходити на засідання профільного комітету ВРУ — В.Карпунцов
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Напередодні сьогоднішнього засідання комітету ВРУ з питань охорони здоров’я в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун через своїх представників просила народних депутатів не приходити на комітет. Про це під час засідання заявив нардеп Валерій Карпунцов, передає УНН.
“Пані Уляна тут казала, що це ви такі-сякі зірвали кворум. Я не буду виступати, так це ж вона сама підходила через своїх представників у парламенті, в тому числі і до представників фракції БПП, і просила не приходити на засідання.
Тому не треба з цього робити шоу феєричне”, — сказав він.
Нагадаємо, У.Супрун сказала, що не показала свій диплом, бо там конфіденційна інформація.
Також нагадаємо, У.Супрун зі своїми заступниками пішла із засідання профільного комітету ВРУ.