Представители У.Супрун агитировали нардепов не приходить на заседание профильного комитета ВРУ - В.Карпунцов

"Госпожа Ульяна здесь говорила, что это вы такие-сякие сорвали кворум. Я не буду выступать, так это она сама подходила через своих представителей в парламенте, в том числе и к представителям фракции БПП, и просила не приходить на заседание.

Поэтому не надо из этого делать шоу феерическое", - сказал он.

Напомним, У.Супрун сказала, что не показала свой диплом, потому что там конфиденциальная информация.

Также напомним, У.Супрун со своими заместителями ушла с заседания профильного комитета ВРУ.