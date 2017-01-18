Представители У.Супрун агитировали нардепов не приходить на заседание профильного комитета ВРУ - В.Карпунцов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Накануне сегодняшнего заседания комитета ВРУ по вопросам здравоохранения и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун через своих представителей просила народных депутатов не приходить на комитет. Об этом во время заседания заявил нардеп Валерий Карпунцов, передает УНН.
"Госпожа Ульяна здесь говорила, что это вы такие-сякие сорвали кворум. Я не буду выступать, так это она сама подходила через своих представителей в парламенте, в том числе и к представителям фракции БПП, и просила не приходить на заседание.
Поэтому не надо из этого делать шоу феерическое", - сказал он.
Напомним, У.Супрун сказала, что не показала свой диплом, потому что там конфиденциальная информация.
Также напомним, У.Супрун со своими заместителями ушла с заседания профильного комитета ВРУ.