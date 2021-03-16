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Представники релігійних громад вакцинувались від COVID-19 в Києві

Представники релігійних громад вакцинувались від COVID-19 в Києві

Київ • УНН

 • 11449 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні 16 березня у Мистецькому арсеналі в Києві найвідоміші українські релігійні діячі вакцинувалися проти COVID-19 залишковими дозами вакцини AstraZeneca (Covishield), повідомляє УНН.

Цитата:

"Коли українці чують різні голоси (думки проти вакцинації- ред) сьогодні, вони так само є мішенню гібридної війни, яка ведеться проти нашої держави і проти нашого народу. Не всі хочуть нам добра і не всі хочуть нам здоров’я", - сказав Блаженніший Святослав.

Разом з тим, він зауважив на безпечності вакцини і додав, що страхи не повинні бути причиною, аби відмовлятися від вакцинації.

"Всі вакцини є в стані такого екстреного використання. Ми багато чого ще не знаємо, як про самий вірус COVID-19, так і про ці вакцини. Але я думаю, що це не повинно бути причиною попадати в якісь ірраціональні страхи, і не шукати способів, справді, як зберегти своє здоров’я і бути відповідальним за здоров’я своїх ближніх. Зокрема наша церква з самого початку прийняла таке рішення, ми хочемо бути безпечним простором", - резюмував він.

Доповнення

В онлайн-чергу на вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні записалися вже 265,6 тисячі людей.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). 

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 

21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield). 

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