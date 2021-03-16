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Представители религиозных общин вакцинировались от COVID-19 в Киеве

Представители религиозных общин вакцинировались от COVID-19 в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11447 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня 16 марта в Художественном арсенале в Киеве известные украинские религиозные деятели вакцинировались против COVID-19 остаточными дозами вакцины AstraZeneca (Covishield), сообщает УНН.

Цитата:

"Когда украинцы слышат разные голоса (мысли против вакцинации - ред.) сегодня, они так же являются мишенью гибридной войны, которая ведется против нашего государства и против нашего народа. Не все хотят нам добра и не все хотят нам здоровья", - сказал Блаженнейший Святослав.

Вместе с тем, он отметил безопасность вакцины и добавил, что страхи не должны быть причиной, чтобы отказываться от вакцинации.

"Все вакцины являются в состоянии такого экстренного использования. Мы многого еще не знаем, как о самом вирус COVID-19, так и об этих вакцинах. Но я думаю, что это не должно быть причиной попадать в какие-то иррациональные страхи, и не искать способов, действительно, как сохранить свое здоровье и быть ответственным за здоровье своих ближних. В частности наша церковь с самого начала приняла такое решение, мы хотим быть безопасным пространством", - резюмировал он.

Дополнение

В онлайн-очередь на вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине записались уже 265,6 тысячи человек.

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле.

21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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