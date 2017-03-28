Представники посольства США прибули до Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня УНН. В Балаклії побувала група представників від військового аташату Посольства США в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
"З метою визначення обсягів і характеру майбутньої допомоги від країн-партнерів для ліквідації надзвичайної події, на 65 арсеналі побувала група представників від військового аташату Посольства США в Україні", - йдеться в повідомленні Міноборони.
Також у відомстві зазначили, що наразі ситуація на 65 Арсеналі у Балаклії контрольована, військові сапери повністю завершили зачищення військового містечка і адміністративної території арсеналу, та продовжують зачищення периметру території військової частини.
Над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації працюють 11 груп розмінування та 10 одиниць спеціальної техніки. Іде постійне нарощування сил і засобів, до кінця тижня до зачищення території буде залучено 120 військових саперів.
Як повідомляв УНН, всі евакуйовані жителі Балаклії повернулися до міста.
Нагадаємо, що 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.