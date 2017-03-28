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Представители посольства США прибыли в Балаклею

Представители посольства США прибыли в Балаклею

Киев • УНН

 • 8613 просмотра

КИЕВ. 28 марта УНН. В Балаклее побывала группа представителей военного атташе Посольства США в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

"С целью определения объемов и характера будущей помощи от стран-партнеров для ликвидации чрезвычайного происшествия на 65 арсенале побывала группа представителей военного атташе Посольства США в Украине", - говорится в сообщении Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что в настоящее время ситуация на 65 Арсенале в Балаклее контролируемая, военные саперы полностью завершили зачистку военного городка и административной территории арсенала и продолжают зачистки периметру территории военной части.

Над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации работают 11 групп разминирования и 10 единиц специальной техники. Идет постоянное наращивание сил и средств, к концу недели до зачистки территории будут привлечены 120 военных саперов.

Как сообщал УНН, все эвакуированные жители Балаклеи вернулись в город.

Напомним, что 23 марта мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

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