Представники понад 200 країн візьмуть участь в сесії ЮНЕСКО в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Делегації понад 200 країн зберуться в понеділок у французькій столиці на сесію Генеральної конференції Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Цей форум, що скликається раз на два роки, має обрати нове керівництво міжнародної структури, затвердити її бюджет і визначити основні напрямки роботи в майбутнє дворіччя.
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Найважливішим днем 39-й сесії, яка триватиме два дні, стане 10 листопада, коли делегатам належить розглянути рекомендацію Виконавчого ради про обрання генеральним директором ЮНЕСКО представниці Франції Одрі Азула. У разі схвалення її кандидатури вона змінить в паризькій штаб-квартирі на площі Фонтенуа відомого болгарського дипломата і вченого, академіка Ірину Бокову, яка очолює організацію з 2009 року.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вийдуть з ЮНЕСКО 31 грудня 2018 року.