Представники ОБСЄ обговорили з правоохоронцями Закарпаття міжетнічні відносини в області

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Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 7 березня. УНН. Голова ГУНП Закарпаття Роман Стефанишин та прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк провели зустріч з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Денешем Декані та Джейкобом Діненом. Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, на зустрічі йшлося, зокрема, резонансні напади та Товариство угорської культури Закарпаття.

“Європейських гостей, перш за все, цікавив хід розслідування резонансного злочину, скоєного в Ужгороді — навмисного пошкодження офісу Товариства угорської культури Закарпаття. Як наголосив прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк, працівники Закарпатської поліції та обласного управління Служби безпеки України оперативно та професійно розкрили цей резонансний злочин, затримавши його виконавців... Спостерігачі місії ОБСЄ також цікавилися криміногенною ситуацією на Закарпатті в плані взаємовідносин між представниками різних національностей. Як запевнили очільник поліції та прокурор області, жодних суперечок на міжнаціональному підґрунті в краї немає”, — повідомили у поліції.

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Представники ОБСЄ також були присутні на судовому засіданні в Ужгородському міськрайонному суді, де обирали запобіжні заходи підозрюваним у підпалі будівлі Товариства угорської культури Закарпаття.

Нагадаємо, двом мешканцям Кропивницького, яких підозрюють у вчиненні злочинів за ч.2 ст.194 та ч.2. ст.258 ККУ, обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без призначення суми застави.

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Як повідомляв УНН, підпал будівлі Товариства угорської культури Закарпаття, що стався 27 лютого 2018 року, перекваліфікували на теракт (ст.258 ККУ).

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