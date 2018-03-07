Представители ОБСЕ обсудили с правоохранителями Закарпатья межэтнические отношения в области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 марта. УНН. Председатель ГУНП Закарпатья Роман Стефанишин и прокурор Закарпатской области Владимир Гаврилюк провели встречу с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Денешах Декане и Джейкобом Диненом. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, на встрече речь шла, в частности, о резонансных нападениях и Общество венгерской культуры Закарпатья.
“Европейских гостей, прежде всего, интересовал ход расследования резонансного преступления, совершенного в Ужгороде — умышленного повреждения офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. Как отметил прокурор Закарпатской области Владимир Гаврилюк, работники Закарпатской полиции и областного управления Службы безопасности Украины оперативно и профессионально раскрыли это резонансное преступление, задержав его исполнителей... Наблюдатели миссии ОБСЕ также интересовались криминогенной ситуацией на Закарпатье в плане взаимоотношений между представителями разных национальностей. Как заверили глава полиции и прокурор области, никаких споров на межнациональной почве в крае нет”, - сообщили в полиции.
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Представители ОБСЕ также присутствовали на судебном заседании в Ужгородском районном суде, где избирали меры подозреваемым в поджоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья.
Напомним, двум жителям Кропивницкого, подозреваемых в совершении преступлений по ч.2 ст.194 и ч.2. 258 УК, избрали меры пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев без назначения суммы залога.
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Как сообщал УНН, поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья, который произошел 27 февраля 2018 года, переквалифицировали на теракт (ст.258 УК).