Представники МКЧХ готові брати участь в ідентифікації тіл загиблих на Донбасі

У Центрі забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України за ініціативи Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України було проведено міжвідомчу нараду з питань залучення Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні до ідентифікації тіл (останків) загиблих військовослужбовців та інформаційно-психологічного супроводження членів сімей, родичі яких загинули у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Регіональний Координатор Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні з судово-медичної експертизи Марія Долорес Морсійо Мендес та заступник Координатора Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні з питань захисту населення (з питань зниклих безвісти) Фаб’єн Бурдьє поінформували присутніх про Комплексний науковий підхід до ідентифікації людини в складних обставинах та випадках.

Також представники Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні наголосили про готовність долучитися до процесу ідентифікації тіл (останків) загиблих військовослужбовців та інформаційно-психологічного супроводження членів сімей, родичі яких загинули у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей у форматі, який буде обговорений та прийнятий представниками відомств, що задіяні у зазначеному процесі.

У ході наради також було обговорено проблематику з цього питання, яка існує на даний час та запропоновано можливі шляхи щодо її вирішення.

Нагадаємо, протягом конфлікту на Донбасі представники гуманітарної місії "Чорний Тюльпан" виявили 810 тіл загиблих осіб.

Як повідомляв УНН, з початку проведення АТО на Сході України кількість загиблих наразі становить 9 тис. 758 осіб, з них — більше 2 тисяч мирні жителі.