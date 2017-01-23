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Представители МККК готовы участвовать в идентификации тел погибших на Донбассе

Киев • УНН

 • 6412 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Представители делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине отметили о готовности присоединиться к процессу идентификации тел (останков) погибших военнослужащих и информационно-психологического сопровождения членов семей, родственники которых погибли в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, передает УНН со ссылкой на пресс -службу Минобороны.

В Центре обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров Вооруженных Сил Украины по инициативе Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины было проведено межведомственное совещание по вопросам привлечения Делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине к идентификации тел (останков) погибших военнослужащих и информационно-психологического сопровождения членов семей, родственники которых погибли в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Региональный Координатор делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине судебно-медицинской экспертизы Мария Долорес Морсийо Мендес и заместитель Координатора Делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине по вопросам защиты населения (по пропавших без вести) Фабьен Бурдье проинформировали присутствующих про Комплексный научный подход к идентификации человека в сложных обстоятельствах и случаях.

Также представители делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине отметили о готовности присоединиться к процессу идентификации тел (останков) погибших военнослужащих и информационно-психологического сопровождения членов семей, родственники которых погибли в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей в формате, который будет обсужден и принят представителями ведомств, задействованных в данном процессе.

В ходе совещания также было обсуждено проблематику по этому вопросу, которая существует в настоящее время и предложены возможные пути по ее решению.

Напомним, в течение конфликта на Донбассе представители гуманитарной миссии "Черный Тюльпан" обнаружили 810 тел погибших .

Как сообщал УНН, с начала проведения АТО на Востоке Украины количество погибших пока составляет 9 тыс. 758 человек, из них - более 2 тысяч мирные жители.

Украинские Национальные Новости

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