Представники ФФУ пропустять Конгрес ФІФА на території Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Федерація футболу України не делегуватиме своїх представників для участі у 68-му Конгресі ФІФА, який відбудеться 12-13 червня у Росії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерації футболу України.
Таке рішення було прийнято на засіданні Виконкому ФФУ, яке відбулося 24 квітня.
У той же час, члени Виконкому ФФУ уповноважили Тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Руслана Німчинського взяти участь у роботі 68-го Конгресу ФІФА.
Наголошується, що дане рішення було ухвалене з метою запобігання можливим санкціям, які можуть бути застосовані до ФФУ за відсутність представника від України на Конгресі ФІФА.
Нагадаємо, що президент ФІФА оголошував про заміну Кубку Конфедерацій новим турніром.