Представители ФФУ пропустят Конгресс ФИФА на территории России

Такое решение было принято на заседании Исполкома ФФУ, которое состоялось 24 апреля.

В то же время, члены Исполкома ФФУ уполномочили Временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Руслана Нимчинского принять участие в работе 68-го Конгресса ФИФА.

Отмечается, что данное решение было принято с целью предотвращения возможных санкций, которые могут быть применены к ФФУ за отсутствие представителя от Украины на Конгрессе ФИФА.

Напомним, что президент ФИФА объявлял о замене Кубке Конфедераций новым турниром.