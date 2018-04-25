Представители ФФУ пропустят Конгресс ФИФА на территории России
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Федерация футбола Украины не будет делегировать своих представителей для участия в 68-м Конгрессе ФИФА, который состоится 12-13 июня в России, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.
Такое решение было принято на заседании Исполкома ФФУ, которое состоялось 24 апреля.
В то же время, члены Исполкома ФФУ уполномочили Временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Руслана Нимчинского принять участие в работе 68-го Конгресса ФИФА.
Отмечается, что данное решение было принято с целью предотвращения возможных санкций, которые могут быть применены к ФФУ за отсутствие представителя от Украины на Конгрессе ФИФА.
Напомним, что президент ФИФА объявлял о замене Кубке Конфедераций новым турниром.