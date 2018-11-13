Представники бізнесу заявляють про таємні судові вердикти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українські суди почали ухвалювати таємні рішення, які не потрібно оприлюднювати та доводити сторонам справи. Про таку ситуацію заявляють представники ТОВ “Ві Еф Консалтинг Сервісиз”, передає УНН.
В офіційному прес-релізі компанії йдеться, що Шевченківський районний суд столиці, 3 серпня 2018 року, через три дні після зняття арешту з майна компанії ТОВ “Ві Еф Консалтинг Сервісиз” тим самим судом, знову заарештував його за таким самим поданням. У компанії заявляють, що їх не повідомили про судове засідання, на якому розглядався арешт, не направили судове рішення на адресу власників майна. Стверджується, що тільки зараз, через три з половиною місяці, юристи ТОВ “Ві Еф Консалтинг Сервісиз” змогли отримати підтвердження того, що майно знаходиться під арештом.
Представники компанії переконані, що понад півтора роки проти ТОВ “Ві Еф Консалтинг Сервісиз” проводяться незрозумілі слідчі дії, які паплюжать її репутацію та нервують персонал. За цей час відбулися обшуки в офісах компанії, співробітники неодноразово викликалися на допити, було вилучене майно, арештовувались рахунки тощо.
“Таємні судові рішення є дуже небезпечним прецедентом, який загрожує вітчизняному бізнесу і країні в цілому. Фактично, судова система отримує можливість таємно від учасників процесу, виносити сумнівні вердикти, інформацію про які приховувати від суспільства, нахабно порушувати діюче законодавство. Особливо цікаво подивитись на цю практику на тлі підписаного днями Президентом України Закону „Маски-шоу стоп-2“, який повинен захистити бізнес від неправомірних дій правоохоронної системи”, — заявив Георгій Шевченко, генеральний директор ТОВ “Ві Еф Консалтинг Сервісиз”.
“На жаль, ситуація, що склалась навколо ТОВ „Ві Еф Консалтинг Сервісиз“, наразі може трапитись фактично з будь-якою компанію в Україні. Унеможливити її можна лише шляхом вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства, докорінної зміни правозастосовної практики, встановлення невідворотності відповідальності працівників судових та правоохоронних органів за шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання”, — зазначив Володимир Мусієнко, адвокат, партнер АО “Міжрегіональна колегія адвокатів”.
Довідка: Ві Еф Консалтінг Сервісиз належить до міжнародної групи компанії VFS Global, яка є найбільшим у світі оператором з технологічного обслуговування урядів та дипломатичних представництв у всьому світі. На сьогоднішній день компанія працює у 141 країні, що розташовані на п’яти континентах, обслуговує уряди 61 країни, включно з МЗС України. Компанія надає послуги у 2763 центрах обслуговування клієнтів по всій планеті. З початку роботи у 2001 році було оброблено по всьому світу понад 182 мільйони заяв на отримання віз. Ві Еф Консалтінг Сервісиз в Україні співпрацює з 16-ма дипломатичними місіями, МЗС України, та надає свої послуги населенню через розгалужену мережу візових центрів (17), майже в усіх великих містах країни. Компанія допомагає отримувати людям візи всіх типів і обслуговує близько одного мільйона громадян на рік.