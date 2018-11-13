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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106899 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 113812 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151467 просмотра

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7 марта, 17:42 • 145673 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137039 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128483 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172066 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

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Представители бизнеса заявляют о тайных судебных вердиктах

Киев  •  УНН

 • 6394 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинские суды начали принимать тайные решения, которые не нужно обнародовать и доводить сторонам дела. О такой ситуации заявляют представители ООО "Ви Эф Консалтинг Сервисиз", передает УНН.

В официальном пресс-релизе компании говорится, что Шевченковский районный суд столицы, 3 августа 2018 года, через три дня после снятия ареста с имущества компании ООО "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" тем же судом, вновь арестовал его по такому же представлению. В компании заявляют, что им не сообщили о судебном заседании, на котором рассматривался арест, не направляли судебное решение в адрес владельцев имущества. Утверждается, что только сейчас, спустя три с половиной месяца, юристы ООО "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" смогли получить подтверждение того, что имущество находится под арестом.

Представители компании уверены, что более полутора лет против ООО "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" проводятся непонятные следственные действия, которые порочат ее репутацию и нервируют персонал. За это время произошли обыски в офисах компании, сотрудники неоднократно вызывались на допросы, было изъято имущество, арестовывались счета и тому подобное.

"Тайные судебные решения являются очень опасным прецедентом, который угрожает отечественному бизнесу и стране в целом. Фактически, судебная система получает возможность тайно от участников процесса, выносить сомнительные вердикты, информацию о которых скрывать от общества, нагло нарушать действующее законодательство. Особенно интересно посмотреть на эту практику на фоне подписанного на днях Президентом Украины Закона "Маски-шоу стоп-2", который должен защитить бизнес от неправомерных действий правоохранительной системы", - заявил Георгий Шевченко, генеральный директор ООО "Ви Эф Консалтинг Сервисиз".

"К сожалению, ситуация, которая сложилась вокруг ООО "Ви Эф Консалтинг Сервисиз", теперь может случиться практически с любой компанией в Украине. Исключить ее можно только путем совершенствования действующего уголовного процессуального законодательства, коренного изменения правоприменительной практики, установление неотвратимости ответственности работников судебных и правоохранительных органов за вред, причиненный субъектам хозяйствования", - отметил Владимир Мусиенко, адвокат, партнер АО "Межрегиональная коллегия адвокатов".

Справка: Ви Эф Консалтинг Сервисиз относится к международной группы компании VFS Global, которая является крупнейшим в мире оператором по технологическому обслуживанию правительств и дипломатических представительств во всем мире. На сегодняшний день компания работает в 141 стране, расположенной на пяти континентах, обслуживает правительства 61 страны, включая МИД Украины. Компания предоставляет услуги в 2763 центрах обслуживания клиентов по всей планете. С начала работы в 2001 году было обработано по всему миру более 182 миллионов заявлений на получение виз. Ви Эф Консалтинг Сервисиз в Украине сотрудничает с 16-ю дипломатическими миссиями, МИД Украины и предоставляет свои услуги населению через разветвленную сеть визовых центров (17), почти во всех крупных городах страны. Компания помогает получать людям визы всех типов и обслуживает около одного миллиона граждан в год.

Украинские Национальные Новости

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