Представника НАЗК призначено координатором з питань реалізації Стамбульського плану дій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Представника Національного агентства з питань запобігання корупції призначено національним координатором з питань реалізації Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.
“Згідно із документом, координатором призначено члена НАЗК Олександра Серьогіна. На національного координатора покладено обов’язки вживати заходів щодо координації роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з реалізацією Стамбульського плану дій, та отримувати в установленому порядку від них відповідну інформацію, проводити моніторинг реалізації Стамбульського плану дій, налагоджувати співробітництво з національними органами країн — членів Стамбульського плану дій тощо”, — йдеться в повідомлені.
Додамо, що відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” НАЗК забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики, а також координує виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики.
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Україна є учасницею Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку, яким передбачено визначення Урядами країн-учасниць національних координаторів, які представлятимуть країну в міжнародних контактах, пов’язаних з його виконанням.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення пов’язаного з корупцією, вчиненого головою Івано-Франківської обласної ради.