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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представитель НАПК назначен координатором по вопросам реализации Стамбульского плана действий

Киев • УНН

 • 14371 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Представитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции назначен национальным координатором по вопросам реализации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

Представитель НАПК назначен координатором по вопросам реализации Стамбульского плана действий

"Согласно документу, координатором назначен член НАПК Александра Серегина. На национального координатора возложены обязанности принимать меры по координации работы центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с реализацией Стамбульского плана действий, и получать в установленном порядке от них соответствующую информацию, проводить мониторинг реализации Стамбульского плана действий, налаживать сотрудничество с национальными органами стран - членов Стамбульского плана действий и т.д. ", - говорится в сообщении.

Добавим, что согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" НАПК обеспечивает формирование и реализацию государственной антикоррупционной политики, а также координирует выполнение международных обязательств в сфере формирования и реализации антикоррупционной политики.

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Украина является участницей Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития, предусматривающий определение правительствами стран-участниц национальных координаторов, которые будут представлять страну в международных контактах, связанных с его выполнением.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило обоснованный вывод по выявлению признаков правонарушения связанного с коррупцией, совершенного председателем Ивано-Франковского областного совета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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