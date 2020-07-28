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19 березня, 18:42 • 52447 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 104510 перегляди

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19 березня, 14:10 • 102959 перегляди

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19 березня, 10:24 • 118464 перегляди

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Представника "Ліверпуля" визнано кращим наставником сезону АПЛ

Представника "Ліверпуля" визнано кращим наставником сезону АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Асоціація тренерів Англії (“LMA”) на сторінці в Twitter оголосили ім’я кращого наставника сезону АПЛ, повідомляє УНН.

Перемога дісталася головному наставнику “Ліверпуля” Юргену Клоппу. 53-річний фахівець став найкращим тренером Англійської прем’єр-ліги-2019/20 за версією Асоціації тренерів Англії і отримав приз імені сера Алекса Фергюсона.

“Юрген, приголомшливо. З тих пір, як „Ліверпуль“ вигравав чемпіонат Англії, пройшло 30 років. Ти дійсно заслужив це. Рівень продуктивності „Ліверпуля“ був фантастичним. Твоя особистість пройшла через весь клуб. Думаю, це був чудовий виступ. Прощаю тебе за те, що ти розбудив мене о пів на четверту ранку, щоб сказати, що виграв чемпіонат. Ти заслужив це, відмінно спрацьовано”, — так Алекс Фергюсон звернувся до Клоппа (повідомляє “Sky Sports”).

Нагадаємо, що “Ліверпуль” завоював чемпіонський титул в АПЛ, набравши 99 очок.

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