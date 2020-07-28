Представника "Ліверпуля" визнано кращим наставником сезону АПЛ

Перемога дісталася головному наставнику “Ліверпуля” Юргену Клоппу. 53-річний фахівець став найкращим тренером Англійської прем’єр-ліги-2019/20 за версією Асоціації тренерів Англії і отримав приз імені сера Алекса Фергюсона.

“Юрген, приголомшливо. З тих пір, як „Ліверпуль“ вигравав чемпіонат Англії, пройшло 30 років. Ти дійсно заслужив це. Рівень продуктивності „Ліверпуля“ був фантастичним. Твоя особистість пройшла через весь клуб. Думаю, це був чудовий виступ. Прощаю тебе за те, що ти розбудив мене о пів на четверту ранку, щоб сказати, що виграв чемпіонат. Ти заслужив це, відмінно спрацьовано”, — так Алекс Фергюсон звернувся до Клоппа (повідомляє “Sky Sports”).

Нагадаємо, що “Ліверпуль” завоював чемпіонський титул в АПЛ, набравши 99 очок.