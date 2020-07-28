Представитель "Ливерпуля" признан лучшим наставником сезона АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Ассоциация тренеров Англии (“LMA”) на странице в Twitter объявили имя лучшего наставника сезона АПЛ, сообщает УНН.
Победа досталась главному наставнику “Ливерпуля” Юргену Клоппу. 53-летний специалист стал лучшим тренером английской премьер-лиги-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.
“Юрген, потрясающе. С тех пор, как „Ливерпуль“ выигрывал чемпионат Англии, прошло 30 лет. Ты действительно заслужил это. Уровень производительности „Ливерпуля“ был фантастическим. Ваша личность прошла через весь клуб. Думаю, это было замечательное выступление. Прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого утра, чтобы сказать, что выиграл чемпионат. Ты заслужил это, отлично сработано”, — так Алекс Фергюсон обратился к Клоппу (сообщает “Sky Sports”).
Напомним, что “Ливерпуль” завоевал чемпионский титул в АПЛ, набрав 99 очков.