Представитель "Ливерпуля" признан лучшим наставником сезона АПЛ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 84142 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105960 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110851 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139872 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112820 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134841 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102760 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102679 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104938 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Представитель "Ливерпуля" признан лучшим наставником сезона АПЛ

Представитель "Ливерпуля" признан лучшим наставником сезона АПЛ

Киев  •  УНН

 • 12119 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Ассоциация тренеров Англии (“LMA”) на странице в Twitter объявили имя лучшего наставника сезона АПЛ, сообщает УНН.

Победа досталась главному наставнику “Ливерпуля” Юргену Клоппу. 53-летний специалист стал лучшим тренером английской премьер-лиги-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.

“Юрген, потрясающе. С тех пор, как „Ливерпуль“ выигрывал чемпионат Англии, прошло 30 лет. Ты действительно заслужил это. Уровень производительности „Ливерпуля“ был фантастическим. Ваша личность прошла через весь клуб. Думаю, это было замечательное выступление. Прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого утра, чтобы сказать, что выиграл чемпионат. Ты заслужил это, отлично сработано”, — так Алекс Фергюсон обратился к Клоппу (сообщает “Sky Sports”).

Напомним, что “Ливерпуль” завоевал чемпионский титул в АПЛ, набрав 99 очков.

Украинские Национальные Новости

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