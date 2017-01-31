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Представник України в ООН звернувся з листом до генсека у зв’язку із ситуацією в Авдіївці

Представник України в ООН звернувся з листом до генсека у зв’язку із ситуацією в Авдіївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Постійний представник України в ООН звернувся з листом до генерального секретаря ООН у зв’язку із загостренням ситуації в Авдіївці, передає УНН.

“Вимагаємо від Росії припинити бойові дії на сході України і дотримуватися режиму припинення вогню,” — йдеться в тексті заяви.

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У документі також зазначається, що останні два дні російські окупаційні війська проводять масивну атаку уздовж лінії зіткнення, використовуючи “Гради”, 120-мм і 152-мм артилерію і танки.

Внаслідок атак без води і електрики можуть залишитися понад 400 тис. осіб, наголошується в тексті.

Раніше перший заступник голови Донецької ВГА Євген Вілінський заявляє, що найближчим часом в Авдіївці запустять потужний генератор для забезпечення міста теплом.

Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити тиск на Росію для того, щоб зупинити обстріл Авдіївки в Донецькій обл. і уникнути гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.

Раніше повідомлялося, що Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.

Нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

В.Єльченко в листі Генсекретарю #ООН: Вимагаємо від

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