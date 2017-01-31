Представитель Украины в ООН обратился с письмом к генсеку в связи с ситуацией в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Постоянный представитель Украины в ООН обратился с письмом к генеральному секретарю ООН в связи с обострением ситуации в Авдеевке, передает УНН.
"Требуем от России прекратить боевые действия на востоке Украины и соблюдать режим прекращения огня", - говорится в тексте заявления.
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В документе также отмечается, что последние два дня российские оккупационные войска проводят массивную атаку вдоль линии соприкосновения, используя "Грады", 120-мм и 152-мм артиллерию и танки.
Вследствие атак без воды и электричества могут остаться более 400 тыс. человек, отмечается в тексте.
Ранее первый заместитель председателя Донецкой ВГА Евгений Вилинский заявляет, что в ближайшее время в Авдеевке запустят мощный генератор для обеспечения города теплом.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой усилить давление на Россию для того, чтобы остановить обстрел Авдеевки в Донецкой обл. и избежать гуманитарной катастрофы.
Напомним, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.
Ранее сообщалось, что Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.
Напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и существует угроза гуманитарной катастрофы.
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