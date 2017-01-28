Представник США в ООН: настав час показати силу

Як пише видання, новий представник США в ООН пообіцяла “нові відкриття” у взаємних відносинах. У своїй заяві, яку вона зробила в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, Ніккі Хейлі повідомила, що американці прагнутимуть продемонструвати свою силу в ООН і таким чином підкреслити своє значення.

“У нас прекрасна команда. Наша мета — наголосити на важливості США в ООН. Ми зробимо це, продемонструвавши свою силу. Ми будемо підтримувати союзників і розраховувати на їхню підтримку, а також запам’ятаємо тих, хто не є нашими союзниками. Настав час показати силу, діяти і вирішувати питання”, — заявила посол США в ООН.

Н.Хейлі додала, що США мають намір удосконалити роботу Організації Об’єднаних Націй. За її словами, США “зроблять більш ефективним те, що працює, спробують виправити те, що не працює, і позбудуться того, що є зайвим”.

Нагадаємо, новим постійним представником США при ООН стала губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі.