Представитель США в ООН: пришло время показать силу

Как пишет издание, новый представитель США в ООН пообещала "новые открытия" во взаимных отношениях. В своем заявлении, которое она сделала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Никки Хейли сообщила, что американцы будут стремиться продемонстрировать свою силу в ООН и таким образом подчеркнуть свою значимость.

"У нас прекрасная команда. Наша цель - подчеркнуть важность США в ООН. Мы сделаем это, продемонстрировав свою силу. Мы будем поддерживать союзников и рассчитывать на их поддержку, а также запомним тех, кто не является нашими союзниками. Пришло время показать силу, действовать и решать вопросы", - заявила посол США в ООН.

Н.Хейли добавила, что США намерены усовершенствовать работу Организации Объединенных Наций. По ее словам, США "сделают более эффективным то, что работает, попытаются исправить то, что не работает, и лишатся того, что является лишним".

Напомним, новым постоянным представителем США при ООН стала губернатор Южной Каролины Никки Хейли.