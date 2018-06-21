Представник Швеції став суперником "Маріуполя" в кваліфікації Ліги Європи

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, повідомляє УНН.

ФК “Маріуполь” побореться за путівку до третього кваліфай раунду у протистоянні з 11-кратним чемпіоном Швеції ФК “Юргорден”.

“Юргорден” після 12 турів чемпіонату Швеції з 20 набраними очками посідає четверте місце в турнірній таблиці.

Зазначимо, що трансферна вартість шведського колективу ресурсом Transfermarkt оцінюється в 11,58 млн. євро, приазовців — 8,6.

Крім того додамо, матчі 2-го кваліфікаційного раунду відбудуться 26-го липня і 2-го серпня.

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