Представник Швеції став суперником "Маріуполя" в кваліфікації Ліги Європи

ФК “Маріуполь” побореться за путівку до третього кваліфай раунду у протистоянні з 11-кратним чемпіоном Швеції ФК “Юргорден”.

“Юргорден” після 12 турів чемпіонату Швеції з 20 набраними очками посідає четверте місце в турнірній таблиці.

Зазначимо, що трансферна вартість шведського колективу ресурсом Transfermarkt оцінюється в 11,58 млн. євро, приазовців — 8,6.

Крім того додамо, матчі 2-го кваліфікаційного раунду відбудуться 26-го липня і 2-го серпня.