Представник омбудсмена розповів про затримання людей на території ОРДЛО

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. На територіях ОРДЛО бойовики постійно затримують людей за порушення так званої "комендантської години", а потім стягують з них гроші та залучають до "суспільно-громадських" робіт. Про це УНН розповів представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський.

"У них це трапляється постійно. На територіях ОРДЛО є план, вони постійно затримують людей за порушення комендантської години, потім вони у цих людей або стягують гроші, або залучають їх до так званих суспільно-громадських робіт", - розповів Лисянський.

За його словами, найчастіше затримують людей за порушення так званої "комендантської години" у великих містах, таких, як Донецьк, Єнакієве, Горлівка, Луганськ, Свердловськ, Алчевськ.

"Вони самі встановили цю годину. Це незаконні дії незаконних угрупувань, дуже важливо це документувати, щоб потім притягнути їх до кримінальної відповідальності", - додав Лисянський.

Нагадаємо, за словами уповноваженої Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірини Геращенко, бойовики ОРДЛО приховують утримання понад 70 українців.

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