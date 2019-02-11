Представитель омбудсмена рассказал о задержании людей на территории ОРДЛО

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. На территориях ОРДЛО боевики постоянно задерживают людей за нарушение так называемого "комендантского часа", а затем взимают с них деньги и привлекают к "социально-общественных" работ. Об этом УНН рассказал представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский.

"У них это случается постоянно. На территориях ОРДЛО есть план, они постоянно задерживают людей за нарушение комендантского часа, потом они у этих людей или взимают деньги, или привлекают их к так называемым социально-общественным работам", - рассказал Лисянский.

По его словам, чаще всего задерживают людей за нарушение так называемого "комендантского часа" в крупных городах, таких, как Донецк, Енакиево, Горловка, Луганск, Свердловск, Алчевск.

"Они сами установили этот час. Это незаконные действия незаконных группировок, очень важно это документировать, чтобы потом привлечь их к уголовной ответственности", - добавил Лисянский.

Напомним, по словам уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирины Геращенко, боевики ОРДЛО скрывают содержание более 70 украинцем.

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