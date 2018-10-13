Представник омбудсмена: на території ОРДЛО за тиждень понад 230 людей отруїлися водою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На окупованих територіях Донецької області за тиждень понад 230 людей отруїлися водопровідною водою. Місцеві мешканці скаржилися на високу температуру, нудоту і розлад шлунку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook представника омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського.
За його словами, в основному серед отруєних — діти до 17 років. Також підтвердилася інформація, що водою отруїлися понад 104 учнів військового ліцею окупованого Донецька.
“Батьки кількох учнів ліцею повідомили, що їм переконливо рекомендували лікуватися вдома і не звертатися в лікарні”, — зазначив Лисянський у Facebook.
Він наголосив, що окупаційна влада так званої “ДНР” замовчує інформацію про масове отруєння, а з опублікованих результатів аналізів води видно, що є відхилення від норми.
Як повідомляв УНН, 26 вересня стало відомо, що у тимчасово окупованій бойовиками так званої “ДНР” Макіївці на Донеччині сталося масове отруєння питною водою, госпіталізовано щонайменше 39 людей, серед яких є діти.