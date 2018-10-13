Представник омбудсмена: на території ОРДЛО за тиждень понад 230 людей отруїлися водою

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На окупованих територіях Донецької області за тиждень понад 230 людей отруїлися водопровідною водою. Місцеві мешканці скаржилися на високу температуру, нудоту і розлад шлунку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook представника омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського.