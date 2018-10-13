Представитель омбудсмена: на территории ОРДЛО за неделю более 230 человек отравились водой

По его словам, в основном среди отравленных — дети до 17 лет. Также подтвердилась информация, что водой отравились более 104 учеников военного лицея оккупированного Донецка.

“Родители нескольких учеников лицея сообщили, что им убедительно рекомендовали лечиться дома и не обращаться в больницу”, — отметил Лисянский в Facebook.

Он отметил, что оккупационные власти так называемой “ДНР” замалчивают информацию о массовом отравлении, а из опубликованных результатов анализов воды видно, что есть отклонения от нормы.

Как сообщал УНН, 26 сентября стало известно, что в оккупированной боевиками так называемой “ДНР” Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой, госпитализированы по меньшей мере 39 человек, среди которых есть дети.