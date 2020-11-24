Представник Омбудсмена: будинки для людей похилого віку не забезпечені тестуванням на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У будинках для людей похилого віку не проводять масове тестування на коронавірусну хворобу COVID-19 ні серед персоналу, ні серед відвідувачів, ні серед груп ризику, які там перебувають. Але саме у таких місцях, за європейським досвідом, необхідно терміново впроваджувати повне регулярне тестування. Таку думку висловив у коментарі УНН представник Уповноваженого з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.
"Масового тестування на сьогоднішній день немає. Якщо ви питаєте мою думку, чи варто це впроваджувати, то так, я думаю, це необхідність", - наголосив Лисянський.
Так, у Німеччині змінили стратегію тестування - з метою захисту груп ризику і роблять тести на антиген як відвідувачам таких закладів, персоналу, так і самим людям похилого віку. Днями за масове тестування у будинках для людей похилого віку виступила й Естонія. Втім, за словами Лисянського, в Україні статистика смертності серед груп ризику постійно збільшується, а стратегія тестування залишається незмінною.
"Всі дії, впроваджені для протидії і поширенню коронавірусної інфекції повинні бути впроваджені. Мова йде про збереження життів наших громадян України, як у Конституції України, де життя та здоров’я людини – це головне. У нас статистика збільшується, люди вмирають. Звичайно, потрібно змінювати та посилювати стратегію. Потрібно переймати досвід інших країн і впроваджувати у нас", - впевнений він.
Нагадаємо, експерти вважають, що теперішній темп поширення COVID-19 потребує нової стратегії тестування населення. Поки не розроблена вакцина, спрямувати всі зусилля необхідно саме на швидку діагностику "ковіду" за допомогою "антигенних" тестів методом ІФА.