Представник Омбудсмена: будинки для людей похилого віку не забезпечені тестуванням на COVID-19

"Масового тестування на сьогоднішній день немає. Якщо ви питаєте мою думку, чи варто це впроваджувати, то так, я думаю, це необхідність", - наголосив Лисянський.

Так, у Німеччині змінили стратегію тестування - з метою захисту груп ризику і роблять тести на антиген як відвідувачам таких закладів, персоналу, так і самим людям похилого віку. Днями за масове тестування у будинках для людей похилого віку виступила й Естонія. Втім, за словами Лисянського, в Україні статистика смертності серед груп ризику постійно збільшується, а стратегія тестування залишається незмінною.

"Всі дії, впроваджені для протидії і поширенню коронавірусної інфекції повинні бути впроваджені. Мова йде про збереження життів наших громадян України, як у Конституції України, де життя та здоров’я людини – це головне. У нас статистика збільшується, люди вмирають. Звичайно, потрібно змінювати та посилювати стратегію. Потрібно переймати досвід інших країн і впроваджувати у нас", - впевнений він.

Нагадаємо, експерти вважають, що теперішній темп поширення COVID-19 потребує нової стратегії тестування населення. Поки не розроблена вакцина, спрямувати всі зусилля необхідно саме на швидку діагностику "ковіду" за допомогою "антигенних" тестів методом ІФА.