Представник Кабміну у ВР: за 5 років в Україні відремонтують дороги між обласними центрами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Упродовж 5 років можуть бути відремонтовані усі дороги між обласними центрами в Україні. Про таке в ефірі “5 каналу” представник Кабінету міністрів України у ВР Вадим Денисенко, інформує УНН.
“11 мільярдів гривень з державного бюджету пішло на місцеві дороги. Тобто уряд передав на місця 11 мільярдів гривень — це величезні гроші. Майже 40 мільярдів піде на будівництво доріг в країні, плюс з місцевих бюджетів місцеві дороги добудовуються. Протягом 5 років ми маємо всі шанси, щоб вирішити питання по сполученню між обласними центрами і вирівняти ситуацію”, — заявив Денисенко.
Як повідомляв УНН, через п’ять років в Україні вже не будуть проводити ямковий ремонт.